Arrampicata sulle mura di Castello 

Una arrampicata in pieno centro storico? Ora è possibile. Per concedersi una scarica di adrenalina e godere di una vista mozzafiato sospesi tra terra e cielo Basta recarsi ai Giardini pubblici, indossare l’imbracatura e cimentarsi in una scalata verticale fino a 15 metri d’altezza. Senza spostarsi dalla città. Assaporando una sensazione di libertà assoluta.

Arrampicata urbana

Le mura da scalare sono quelle di Castello, a due passi da Porta Cristina. Una parete calcarea consolidata alla base da un muro di cemento si è trasformata in palestra a cielo aperto per iniziativa dell’associazione S’Avanzada. Ci si arrampica a mani nude, con la corda di sicurezza. In cima domina il cappero selvatico, a terra c’è un materasso spesso 40 centimetri. Tutt’attorno il prato verde per l’allenamento e lo yoga. Il progetto, inaugurato nel 2020, si deve a due 35enni, Daniele Castello e Roberto Desogus. Spetta a loro il merito di aver creato un paradiso dell'arrampicata «senza eguali in Europa».

«La passione per la outdoor l’abbiamo sempre avuta e alle superiori abbiamo scoperto l’arrampicata in palestra all’Alberti». Il costone, chiamato "Is bastionis de S'Avanzada" (da cui il nome del sodalizio) appariva come una falesia che attendeva di essere valorizzata. Così nel 2015 hanno fondato l’associazione. Anche con l’obiettivo di promuovere l’escursionismo in Sardegna. L’autorizzazione comunale è arrivata nel 2019. La concessione scadrà nel 2035.

La passione

Daniele e Roberto sono laureati. Il primo in Ingegneria, il secondo in Economia (è anche fisioterapista). Ma l'interesse primario resta l’arrampicata. Al loro fianco Elisa Melis, 33 anni, danzatrice, capoeirista e istruttrice. Insegna a bambini e ragazzi da 6 a 18 anni. «Questo sport», spiega, «è tecnica, forza e testa. L’altezza spaventa. Ho visto persone piangere di gioia. Una volta scese mi abbracciano, mi ringraziano per averle convinte a provare. Si può iniziare a 3 anni», assicura, «perché per i bimbi arrampicare è naturale». Come camminare.

Gli iscritti sono 450, con leggera prevalenza di donne. A dimostrazione che l’interesse per questo sport (disciplina olimpica) è notevole. L’età media è 25 anni, ma ci sono anche over 60. «Tanti turisti», racconta Roberto, «non sono interessati al Poetto, bensì ad arrampicare a Castello». Un percorso di crescita fisica e mentale. «L’obiettivo è sfuggire ai ritmi frenetici della vita ed esplorare i propri limiti».

È possibile fare boulder (con prese e maniglie di diverso colore), arrampicata su corda o fitness. Quattro i corsi: base, avanzato, ragazzi, bambini. Si collabora anche con le scuole, Pacinotti in primis. Costo: 45 euro al mese più 35 di iscrizione annuale.

RIPRODUZIONE RISERVATA