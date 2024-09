Arrampicata fatale per un 38enne 

Stavano trascorrendo alcuni giorni di vacanza immersi nelle bellezze naturali dell’Oristanese. E proprio una di queste è stata fatale per un turista tedesco di 38 anni che ieri pomeriggio è caduto durante un’arrampicata. E per lui i soccorsi sono stati inutili.

La tragedia

Il 38enne era impegnato in una arrampicata con un’amica, sempre di nazionalità tedesca, nella cala di su Culumbera, tra Santa Caterina di Pittinuri e su Riu, nel cuore della costa di Cuglieri. Il tedesco a un tratto ha perso l'equilibrio precipitando in acqua. La 30enne che si stava arrampicando con lui, accorta della caduta, si è tuffata in mare e poi, una volta raggiunto l’amico, l'ha tenuto a galla facendo scattare i soccorsi.

I soccorsi

Ad arrivare per primi un bagnino, impegnato nelle spiagge cuglieritane, e alcuni volontari: a bordo di un gommone hanno raggiunto la spiaggia della cala. Nel frattempo poi sono intervenuti anche i vigili del fuoco calandosi proprio dalla scogliera. I due tedeschi sono stati trasportati nella spiaggia di Santa Caterina ma per il 38enne i tentativi di rianimarlo purtroppo sono stati vani. La ragazza invece, in evidente stato di choc, è stata trasportata in ambulanza all’ospedale di Oristano.

Le indagini

Per fare completa luce sulla dinamica dell’incidente è al lavoro la Guardia costiera di Bosa. Agli agenti il compito di capire se il 38enne è scivolato battendo poi la testa, o ha avuto un malore fatale durante quell’arrampicata.

