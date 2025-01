Arrampicata, corso per bambini 

Il Comune scommette sullo sport e ancora una volta incentiva le attività a favore dei minori. Dopo aver confermato il sostegno alle attività sportive frequentate da bambini e ragazzi, adesso organizza un corso di arrampicata per giovani tra i 7 e i 17 anni.

In questa iniziativa fondamentale è la collaborazione con l’associazione dilettantistica Samugheo Trekking con la quale il Comune sta stipulando una convenzione.

L’attività, secondo quanto stabilito dall’esecutivo di Basilio Patta, dovrà prevedere almeno 20 lezioni di arrampicata e la costruzione di una parete attrezzata di arrampicata mobile. Il Comune metterà a disposizione dell’associazione la palestra comunale di via Ferralis (dopo aver trovato un accordo con il dirigente scolastico). Per il progetto al momento sono stati stanziati mille euro. «Allo stato attuale non è possibile quantificare il fabbisogno esatto delle risorse che saranno necessarie per l’iniziativa – chiariscono dalla Giunta – perché bisogna capire quante adesioni ci saranno al progetto e la durata del servizio». ( a.o. )

