Arrampicata a punta Cusidore 

L’evento “Le Fiamme gialle e lo spigolo nord ovest. Legione reale truppe leggere” si è svolto ieri mattina nella biblioteca Mario Ciusa Romagna di Oliena. Si è parlato delle iniziative del Comando provinciale di Nuoro per celebrare il 250esimo anniversario di fondazione del Corpo. L’iniziativa è stata voluta dal comandante provinciale della Guardia di finanza, Alessandro Ferri, e ha rappresentato un'occasione per ripercorrere le tappe più importanti dell’attività alpinistica svolta dalle Fiamme gialle in Sardegna dai primi anni Settanta a oggi con l’istituzione della stazione Soccorso alpino. È stata inoltre illustrata una recente attività di messa in sicurezza in una delle vie di arrampicata classica, tra le più celebri dell’Isola, quella della Legione reale truppe leggere, chiamata anche Spigolo nord ovest della punta Cusidore. Tra gli intervenuti Maurizio Oviglia, Angelo Lobina, Giuseppe Garippa, e alcuni dei militari del Soccorso alpino della Guardia di finanza che hanno aperto il celebre percorso contribuendo alla diffusione nell’Isola dell’arrampicata tradizionale. (g. pit.)

