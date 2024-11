Arrabiu, storie cagliaritane  con Elio Turno Arthemalle 

Storie e personaggi cagliaritani raccontati dall'attore Elio Turno Arthemalle accompagnato da artisti e musicisti. Dopo aver toccato i quartieri del Poetto, Sant’Avendrace e Villanova, le serate di “Arrabiu - storie cagliaritane”, promosse dall’associazione culturale Rts con a direzione artistica del progetto curata da Paolo Carboni e il contributo del Comune di Cagliari, fanno tappa oggi a Mulinu Becciu.

L’ultimo appuntamento è alle 19 al Mu.Be in via Carpaccio 14. Il titolo della serata è “Sfùndu totu”. Arthemalle leggerà e tradurrà i testi scritti dal giornalista Antonello Deidda accompagnato dalla musica della fisarmonicista Ivana Busu. L'obiettivo di “Arrabiu" è quello di far dialogare il quartiere con i suoi abitanti e di creare o ricostruire relazioni culturali. Le attività sono realizzate in collaborazione con diversi partner: Teatro Impossibile, Babel, Areavisuale Film, L’ Ennio Porrino” di Elmas,Arvèschida, Terra de punt, Ejatv, Fico d’India, Roxy Bar, Balena, Centro di Quartiere Mu.Be, Panta Rei Sardegna.

