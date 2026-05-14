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Selargius
15 maggio 2026 alle 00:13

Arpeggiando, al “Gabriel” è un trionfo 

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Primo premio assoluto per l’associazione musicale Arpeggiando di Selargius al concorso nazionale "Gavino Gabriel”.

Primo gradino del podio, borsa di studio e il punteggio di 100/100 alla XXVI edizione del concorso che si è svolto al teatro comunale di Siurgus Donigala. Protagoniste le sei giovani arpiste: Margherita Boi, Marianna Fadda, Anna Pisu, Arianna Ragazzo, Diletta Talone e Laura Virdis, guidate con passione dalla loro insegnante, la maestra Tiziana Loi. «L’associazione musicale Arpeggiando», il commento dell’assessora alla Cultura Sara Pilia, «rappresenta un esempio concreto di come la cultura e la formazione musicale possano diventare strumenti di crescita personale, impegno e valorizzazione del territorio. Essere la prima e unica scuola d’arpa Suzuki della Sardegna», conclude l’assessora, «è un motivo di grande prestigio per Selargius». (f. l.)

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