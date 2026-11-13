Dopo il successo degli appuntamenti di ottobre, dedicati alla visione contemporanea dei paesi celtici con gli artisti Catrin Finch e Myrdhin, “Arpe dal mondo” ritorna anche a novembre.

La rassegna ideata e diretta da Raoul Moretti, con l’organizzazione dell’Ente concerti Città di Iglesias, oggi e domani volge lo sguardo alle due principali tradizioni sudamericane di cui l’arpa è protagonista, con due virtuosi di calibro internazionale: la paraguaiana Noelia Sanabria e il colombiano Yofre Brito, che torna ad incantare il pubblico sardo per la terza volta.

Oggi l’appuntamento è alle 19 a Iglesias, in uno dei luoghi simbolo della sua storia mineraria: il Pozzo Sella, nel cuore della miniera di Monteponi, per un evento in collaborazione con Associazione Pozzo Sella e Villaggio Normann.Domani alle 19.30 i due artisti saranno invece a Dolianova, nel Museo DART di Casa Falconieri, centro di ricerca e sperimentazione nel campo dell’arte.sulle carrozze storiche del Trenino Verde. La giornata prenderà il via la mattina alle 9.30 dalla stazione di Mandas per un percorso che sarà una vera e propria immersione nei paesaggi e nei luoghi attraversati dal treno. Alle 15.30 nella stazione di Laconi è previsto il primo set di esibizioni di Sanabria e Brito, che proseguirà dalle 16 sulle carrozze.L’ingresso ai concerti è libero.

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