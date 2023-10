Arpas, lavoratori in stato di agitazione  

Giovedì scorso, dopo il presidio davanti al palazzo della Regione a Cagliari, ritenevano di aver strappato una promessa rilevante: nella prima riunione utile della Giunta sarebbe stata approvata la delibera necessaria per sbloccare la trattativa sul loro contratto. Ora però i lavoratori di Arpa Sardegna si sentono beffati: la Giunta si è riunita ma la delibera attesa non è stata approvata. E allora, l’unica possibile contromisura è apparsa, ai loro occhi, lo stato di agitazione.

Lo hanno proclamato ieri, come riferisce un comunicato della Cgil Funzione pubblica, per rafforzare le loro rivendicazioni. I dipendenti dell’Agenzia regionale per l’ambiente chiedono, da molto tempo, che il loro contratto di lavoro passi dal comparto della sanità al comparto regionale. Finora non hanno ottenuto nessun risultato, e al momento in particolare la trattativa è bloccata in attesa della nomina del Coran (il comitato per la rappresentanza negoziale della Regione).

La mancata nomina

Dopo la manifestazione della settimana scorsa i lavoratori avevano incassato l'impegno dell'assessora al Personale, Andreina Farris, a far sì che nella prima riunione di Giunta si procedesse con la nomina del Coran. «Le ragioni dello stato di agitazione, comunicato ufficialmente al prefetto di Cagliari e alla Giunta regionale e al suo presidente», spiega il sindacato, «sono legate al mancato impegno da parte dell'assessora: nella seduta di Giunta del 29 settembre non è stata deliberata la decisione promessa».

La vertenza, si legge ancora nella nota, «va avanti da circa due anni e ha l'obiettivo di far applicare la legge, approvata dal Consiglio regionale nel 2021, che dispone il passaggio dei 300 lavoratori Arpas dal contratto Sanità a quello della Regione. Nonostante le risorse stanziate già dal 2022, quel passaggio non si è compiuto e, al momento, non è possibile nemmeno proseguire con le trattative visto che il soggetto deputato a svolgere le procedure attraverso il confronto con i sindacati, il Coran, ha concluso il mandato lo scorso 30 giugno e la Giunta non ha ancora provveduto alla nuova nomina».

Insomma, «a causa dell'inerzia della Giunta - attacca la Cgil Fp - è bloccata ogni tipo di contrattazione del comparto contrattuale regionale. L'auspicio è che la Giunta proceda immediatamente alla nomina del Coran e che si sblocchino le trattative. Lo stato di agitazione proseguirà fino a quando verranno rispettati gli impegni presi».

