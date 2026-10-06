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Serramanna.
07 ottobre 2026 alle 00:54

Arpas, caccia agli inquinatori 

Si cerca l’azienda che sversa idrocarburi nelle fogne del Pip 

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Sarà l’Arpas (l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente) a svolgere le analisi nei pozzetti di scarico contaminati della zona Pip di Serramanna. Tutto in forza dell’atto firmato dal capo dell’area Tecnica del Comune, che affida appunto all’Arpas “le attività di campionamento ed analisi nei pozzetti di scarico interessati dalla contaminazione nell’Area Pip”. Accertato il grave inquinamento della rete fognaria del compendio artigianale e industriale («i reflui presentano valori per idrocarburi totali oltre settecento volte il limite, solidi sospesi oltre mille volte, piombo, rame zinco, cadmio, cromo alluminio, ferro, manganese, nichel, oltre ad altri parametri», aveva detto il sindaco Gabriele Littera in un Consiglio comunale molto teso) ora si va verso ulteriori approfondimenti “necessari all’individuazione delle fonti di contaminazione, nell’ottica di accertamento di eventuali responsabilità di terzi”.

Le operazioni

«È una verifica successiva allo svuotamento delle condotte contaminate svolta da una società del settore, la Se.Trand. All’Arpas affidiamo il compito di verificare quali possano essere le origini di questo fenomeno e ricostruire la catena di responsabilità per questa situazione», conferma il primo cittadino di Serramanna. Insomma, sull’inquinamento fognario del Pip è caccia ai responsabili. Sul caso aveva indagato anche il Consorzio Cisa, gestore del depuratore consortile che accoglie i reflui del territorio. Aveva affidato a una ditta specializzata le analisi dei reflui: i dati, allarmanti, emersi erano stati riassunti in aula dal sindaco Littera dopo un’interrogazione del consigliere di minoranza Carlo Pahler.

L’azienda sanitaria

A puntare il faro sugli sversamenti in fogna, e sui valori molto oltre i limiti di idrocarburi, piombo, rame zinco, cadmio, cromo alluminio, ferro, manganese, nichel, era stato il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’Asl Medio Campidano: «Tali superamenti risultano incompatibili con il normale conferimento di reflui civili e costituiscono un chiaro indicatore della possibile immissione nella rete consortile di acque reflue industriali non adeguatamente trattate», aveva scritto nella relazione seguita alle verifiche avviate in cinque aziende.

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