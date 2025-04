Aroni mostra i muscoli: voglio il titolo italiano 

I supermedi sono una della categorie più affascinanti del pugilato. Se aggiungiamo l’importanza di un titolo italiano, ecco che la sfida tricolore tra il sassarese Andrea Aroni e il campione in carica Luca di Loreto, domani sera al Palasport Alberto Mura di Porto Torres, è di quelle da non perdere. «Arriviamo a questo appuntamento con un anno di ritardo», dice Maurizio Muretti, storico allenatore del 24enne talento sassarese fin da quando combatteva in canottiera. «Finalmente adesso ci siamo! Abbiamo preparato il match nei minimi dettagli, ce la giocheremo alla pari contro il campione in carica», che è alla terza difesa, aggiunge.

Per Aroni, 11 incontri, 10 vittorie e 1 sconfitta (quando da neo pro decise di salire di categoria, nei mediomassimi, pur di combattere) si tratta del primo match con un titolo in palio. «Nonostante le difficoltà legate al fatto che non abbiamo una palestra per gli allenamenti giornalieri», il team di Aroni e Muretti utilizza una palestra scolastica senza ring, ci siamo comunque preparati bene per l’appuntamento. Il titolo italiano deve essere un trampolino. Di Loreto è il campione, toccherà a noi dimostrare sul ring di valere la cintura».

