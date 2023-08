Arnautovic-Inter, il ritorno 

Anche Neymar si appresta a sbarcare in Arabia grazie all’offerta stellare dell’Al-Hilal: 160 milioni di euro per due anni. Il club saudita sta trattando col Psg per l’accordo finale, mentre sulla sponda francese Mbappé è stato reinserito in prima squadra e si cerca un punto di incontro per ricomporre una frattura che comunque a fine stagione porterà l’attaccante lontano da Parigi. Nel frattempo Caicedo, acquistato dal Liverpool per 128 milioni (record della Premier) ha rifiutato la destinazione e sembra destinato al Chelsea, che pagherà 120 milioni al Brighton di De Zerbi.

In Italia

In Serie A sembra fatta per il ritorno di Arnautovic all’Inter. I nerazzurri, alle prese col caso Samardzic (ieri andato via da Milano), e concluso l’acquisto di Carlos Augusto dal Monza (grazie alla cessione di Gosens all’Union Berlino), perso Lukaku sono pronti a offrire 10 milioni ma gli emiliani ne vogliono 15: oggi ci sarà un incontro tra il fratello-agente dell’austriaco e l’ad dei rossoblù Claudio Fenucci per limare le cifre. Strada che dovrà seguire la Juventus se davvero vuole arrivare al belga, perché i bianconeri per fare lo scambio con Vlahovic vogliono un conguaglio di 35 milioni e i Blues ne offrono 20. Arteta, manager dell’Arsenal, ha bloccato la partenza di Tomiyasu che ha richieste da Inter e Atalanta.

I giallorossi

La Roma ha individuato in Paredes il sostituto di Matic, andato al Rennes, così dal Psg potrebbe arrivare una coppia di centrocampisti, visto che anche Renato Sanches viene dato in avvicinamento a Trigoria. Ma i giallorossi devono risolvere il problema dell’attaccante: hanno già l’accordo con Zapata ma devono trovarlo con l’Atalanta, mentre per ora sembra interrotto il discorso col Santos per Marcos Leonardo. A Firenze gira voce di un possibile arrivo di Bonucci in caso di rescissione con la Juve (ma i viola smentiscono con decisione), mentre a Napoli dovrebbe sbarcare Gabri Veiga: il Celta Vigo ora potrebbe accontentarsi di una cifra inferiore (non di molto) ai 40 milioni della clausola rescissoria. Per il prestito di De Ketelaere all’Atalanta il Milan riceverà 3 milioni, mentre la Dea di riserverà al termine della stagione il diritto di acquistare il cartellino del belga per 26 milioni più 4 al raggiungimento di determinati bonus. Cheddira del Bari è vicino al Frosinone, che vorrebbe Zerbin dal Napoli.

