Arnaldi supera McDonald, Sinner al debutto contro Coric  

Montreal. Dopo Lorenzo Sonego, anche Matteo Arnaldi si è qualificato per il secondo turno del Masters 1000 di Montreal. Il sanremese ha battuto, in rimonta, lo statunitense Mackenzie McDonald (96 del mondo) con il punteggio di 4-6 6-4 6-4 dopo due ore e 45 minuti di gioco. Prossimo avversario di Arnaldi (46) sarà il russo Karen Khachanov.

Esce invece al primo turno Luciano Darderi, sconfitto, come pochi giorni prima ai Giochi di Parigi, sulla terra battuta, da Tommy Paul che si impone con il punteggio di 6-4, 7-6 (7-2). Nella notte hanno giocato Flavio Cobolli contro il padrone di casa Felix Auger Aliassime e, in doppio con Jack Draper, Jannik Sinner. Lo stesso Sinner oggi debutterà in singolare con il croato Borna Coric.

A Toronto, Elisabetta Cocciaretto ha perso 6-3, 6-2 contro l’americana Ashlyn Kruger.

