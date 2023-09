Arnaldi sogna ma vince Alcaraz I big avanzano 

Destini diversi per due numeri uno agli US Open. Il primo, Novak Djokovic, che al top sarà sempre a prescindere dalla posizione nel ranking, ha vintoe trova i quarti i uno Slam per la 57ª ottenendo la 57ª volta. L’altra, Iga Swiatek, ha perso e ora saluterà la leadership nella classifica della Wta. E poi all'US Open c'è l'attuale numero 1, Carlos Alcaraz, detentore del trofeo, che va ai quarti grazie al successo in tre set sul nostro Matteo Arnaldi. Il 22enne di Sanremo - per la prima volta negli ottavi – ha lottato con orgoglio, mostrando anche bei colpi che hanno strappato gli applausi del pubblico di New York. Ma l'esito del match (concluso sul 6-3, 6-3, 6-4) non è mai stato in dubbio.

Super Tennis

La rete televisiva federale, con un investimento di 14 milioni di euro, si è assicurata i diritti per i prossimi cinque anni degli Us Open. Un colpo televisivamente storico, che porta per la prima volta in chiaro (canale 64 del digitale, canale 212 dell’offerta di Sky) lo Slam newyorkese nelle case degli italiani. «Adesso tocca a voi», ha sottolineato il presidente della Fitp Angelo Binaghi, presente negli studi di New York di Super Tennis, «spetta a voi fare un grande lavoro e non deludere le attese degli appassionati italiani». La rete trasmette anche attraverso la tecnologia Hbbtv, che permette – ai possessori di smart tv sul digitale terrestre – di accedere ad altri tre campi contemporaneamente. Questi ulteriori tre canali rimarranno accesi 24 ore su 24: una volta finiti i live, nel cuore della notte italiana, inizia infatti una programmazione di differite, esattamente come sul canale “lineare”. Sull’app e sul sito SupertenniX, inoltre, andranno in onda fino a otto campi live contemporaneamente. «Un’offerta mai vista in chiaro in Italia per un torneo dello Slam», ha sottolineato Binaghi. Studi a Roma e New York, uno sguardo particolare ai nostri azzurri in campo, i giornalisti a Flushing Meadows e due nuovi “talent” come Barbara Rossi e Filippo Baldi: un’offerta da non perdere, per cinque anni. (red. spo.)

