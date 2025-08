Arnaldi si arrende a Zverev 

Quasi tre ore di un tennis solido non sono sufficienti a Matteo Arnaldi per rovesciare il pronostico a Toronto e battere il numero 1 del tabellone, Alexander Zverev, al terzo turno dell'Open del Canada. La sfida premia il tedesco, vittorioso in rimonta per 6-7 6-3 6-2 in 2 ore e 46 minuti di gioco. Agli ottavi Zverev attende l'argentino Francisco Cerundolo, testa di serie numero 14, che ha prevalso per 6-3 6-4 nel derby contro Tomas Martin Etcheverry.

Poca fortuna anche per Lorenzo Sonego che ieri era impegnato contro il russo Andrey Rublev. Come Arnaldi, anche il torinese ha vinto il primo set prima di arrendersi per 5-7, 6-4, 6-.3

Ieri notte Flavio Cobolli ha affrontato l'ungherese Fabian Marozsan.

RIPRODUZIONE RISERVATA