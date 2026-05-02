Arnaldi sfida Hurkacz 

Mattia Arnaldi contro Hubert Hurkacz. È questa la finale dell'Atp Challenger 175 che si conclude oggi sul Centrale del Tc Cagliari. Il match è in programma alle 15. Nella prima semifinale di ieri, Arnaldi ha superato la wild card Gianluca Cadenasso 1-6, 6-1, 6-0 in 1h51', al termine di un match dai due volti. Nel primo set, parte forte Cadenasso, che sorprende l'avversario con un doppio break. Restituisce un turno di servizio, ma se lo riprende subito, chiudendo 6-1 col quarto break, con Arnaldi che ha ancora tenuto un turno di servizio. Il secondo set, sembra un match allo specchio: stavolta il doppio break lo firma Arnaldi, che vola 4-0, perde un game, cancella tre palle break e strappa ancora il servizio al suo avversario, per il 6-1 che rimanda tutto al set decisivo. In avvio di parziale, Cadenasso ci prova, ma non riesce a concretizzare tre palle break e da li in poi subisce la maggior esperienza di Arnaldi, che nei successivi cinque giochi concede appena quattro punti e chiude al secondo match point.

Hubert non molla

Nella seconda semifinale (prima del via, è stato osservato un minuto di raccoglimento per ricordare Alex Zanardi, scomparso ieri), il polacco Hubert Hurkacz, accreditato della sesta testa di serie, ha avuto la meglio per 4-6, 7-6(3), 6-3 in 2h52' sul numero 4 Roman Burruchaga, argentino tesserato per il circolo ospitante. Sul 2-2 nel primo set, si registrano tre break consecutivi e due sono targati Argentina, che valgono il set. Nel secondo, Burruchaga serve per il match sul 5-4, ma si arriva al tiebreak e “Hubi" pareggia i conti e chiude al terzo con un break in apertura e uno in chiusura di parziale.

Dalle 12 le due finali

Il programma di oggi si aprirà alle 12 con la finale del doppio. In campo, da una parte, il ceco Petr Nouza e l'austriaco Neil Oberleitner, teste di serie numero 3 (che l'hanno spuntata 6-4, 6-7, 12-10 sugli statunitensi Mac Kiher e Reese Stalder), dall'altra, il belga Sander Gille e l'olandese Sem Verbeek (che hanno eliminato 4-6, 6-3, 10-8 la coppia numero 1 del tabellone, quella composta dai cechi Adam Pavlasek e Patrik Rikl).

Già i biglietti per il 2027

Non si è ancora concluso il torneo, ma già si pensa all'anno prossimo. Alle ore 18 di oggi si apre la biglietteria per l'edizione 2027. Biglietti e abbonamenti saranno disponibili online all’indirizzo tickets.sardegnaopen.com . Ai tesserati della Fitp (Atleti, Soci, Gold ed eSport) saranno riservate scontistiche dedicate. Sui biglietti è prevista una riduzione del 20% per Atleti agonisti e non agonisti e Gold, e del 10% per i tesserati Soci ed eSport. Sugli abbonamenti, ci sarà uno sconto del 5% per tutti i tesserati.

Carboni a Roma

Per la prima volta nella sua giovane carriera, Lorenzo Carboni parteciperà alle qualificazioni degli Internazionali Bnl d'Italia di tennis che inizieranno lunedì a Roma. Il tennista algherese ha ricevuto la wild card lasciata libera da Giulio Zeppieri, ancora infortunato al polso destro.



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