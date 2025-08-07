Arnaldi saluta Cincinnati, Shelton-Khachanov a Toronto 

L'avventura della nutrita pattuglia azzurra nell'Atp1000 di Cincinnati inizia con una sconfitta. Matteo Arnaldi ha lottato per quasi tre ore prima di cedere 6-7(1), 6-3, 6-4 davanti a un avversario solido, il francese Benjamin Bonzi. Proprio il transalpino sarà il prossimo avversario di Lorenzo Musetti che, accreditato dell'ottava testa di serie, esordirà direttamente al secondo turno, come Jannik Sinner (il numero 1 del seeding scenderà in campo sabato), Flavio Cobolli (15), Luciano Darderi (29) e Lorenzo Sonego (31).

Gli italiani presenti nel main draw sono saliti a otto, con Luca Nardi che, sconfitto nel turno decisivo delle qualificazioni (6-4, 6-3 dal belga Alexander Blockx), è rientrato in gara come lucky loser e oggi affronterà il qualificato argentino Thiago Tirante: in palio, un secondo turno contro il canadese Denis Shapovalov. In campo oggi anche Mattia Bellucci, che troverà dall'altra parte della rete il bosniaco Damir Dzumhur: chi vince sfiderà domenica il numero 2 del tabellone, lo spagnolo Carlos Alcaraz. Nel femminile, oggi Lucia Bronzetti affronta la cinese Lin Zhu e chi vince sfida l'australiana Daria Kasatkina. Già al secondo turno Jasmine Paolini, testa di serie numero 7.

Toronto

La finale dell'Atp1000 di Toronto sarà una sfida tra outsider, tra lo statunitense Ben Shelton e il russo Karen Khachanov. Lo statunitense si è aggiudicato il derby nazionale contro Taylor Fritz 6-4, 6-3, mentre il russo l'ha spuntata 6-3, 4-6, 7-6(4) in quasi tre ore di gioco sul tedesco Alexander Zverev, favorito della vigilia.

Slovenia

Settimana positiva per Barbara e Marcella Dessolis, impegnate nell'Itf 15 di Slovenske Konjice. In singolare, Barbara ha superato il turno d'esordio nel main draw, per poi venire eliminata 6-1, 6-2 dalla testa di serie numero 2, la tedesca Eva Voracek. Stesso risultato per Marcella, partita dalle qualificazioni e stoppata negli ottavi da un'altra qualificata, la slovena Petja Drame, 3-6, 7-6(2), 6-3 dopo 3 ore e 27' di gioco. Le sorelle nuoresi, tesserate per il Tc Cagliari, si sono qualificate per le semifinali del doppio e, dopo aver battuto 6-4, 7-5 le slovene Nala Kovacic e Kaja Najzer, affronteranno Maddalena Giordano e la slovena Lara Smejkal.



RIPRODUZIONE RISERVATA