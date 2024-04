Arnaldi ok a Barcellona, ma che Paolini!  

C’è ancora un azzurro in corsa nel torneo Atp 500 sulla terra rossa di Barcellona. Ieri Matteo Arnaldi si è qualificato ai quarti di finale, battendo in due set l'argentino Marco Trungelliti (n. 197 del ranking) con il punteggio di 6-3, 6-0. Il ligure n.40 al mondo è atteso adesso a un confronto molto più impegnativo contro Casper Ruud (n. 6), recente finalista a Montecarlo. Il norvegese, numero 6 del mondo, ha superato l'australiano Jordan Thompson (n. 33) in un’ora e un quarto per 6-1, 6-4.

Al Challenger 125 di Oeira, in Portogallo, ieri derby italiano. Se l’è aggiudicato Stefano Napolitano (125 Atp), che ha superato per 7-5, 4-6, 7-6 (7-5 il tie break) Fabio Fognini (96) e affronterà nei quarti il ìfrancese Ugo Blanchet.

Femminile

In Germania prosegue il percorso di Jasmine Paolini ha battuto in due set la tunisina Ons Jabeur nel secondo turno del torneo Wta 500 di Stoccarda. L'azzurra si è imposta col punteggio di 7-6, 6-4 sulla numero 9 del ranking mondiale e ai quarti, oggi, dovrà confrontarsi con la kazaka Elena Rybakina n. 4 del mondo. In caso di successo (non sarà certo facile) Paolini passerebbe dal numero 14 al numero 12 Wta, altrimenti otterrà comunque il proprio best ranking attestandosi al numero 13.

In Francia negli ottavi di finale del Wta di Rouen, Martina Trevisan (78) ha ceduto (2-6. 3-6) alll’ucraina Anhelina Kalinina (n. 32 delle classifiche mondiali).

