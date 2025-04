Arnaldi è subito out a Barcellona 

Inizia con una sconfitta la settimana degli italiani sulla terra battuta europea. Matteo Arnaldi è stato sconfitto 3-6, 6-3, 6-2 dallo statunitense Sebastian Korda nel primo turno dell'Atp 500 di Barcellona. Nella capitale catalana non ci sarà Lorenzo Musetti, che ha dato forfait dopo i problemi muscolari accusati durante la finale di Montecarlo. Due gli italiani iscritti nell'Atp 500 di Monaco. Sorteggio non semplice per Luciano Darderi, contro il ceco Jiri Lehecka, numero 7 del tabellone; Flavio Cobolli affronta il lucky loser kazako Alexander Shevchenko.

Torna Paolini

Falsa partenza per Lucia Bronzetti nel Wta 250 di Rouen. La romagnola, accreditata della settima testa di serie, è stata eliminata 6-2, 6-3 dalla qualificata francese Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah. Oggi scende in campo la qualificata Camilla Rosatello, opposta alla statunitense Alycia Parks, numero 6 del seeding. Dopo la semifinale di Miami, Jasmine Paolini (testa di serie numero 5) torna in campo esordendo contro la tedesca Eva Lys nel Wta 500 di Stoccarda.

Sardi ko

Sconfitta all'esordio per Lorenzo Carboni nel terzo Itf Combined organizzato dalla Forte Village Sports Academy con il supporto della Regione. L'algherese è stato sconfitto dal russo Andrey Chepelev. Stop nel turno decisivo delle qualificazioni per Matteo Mura, che non ha conquistato giochi contro il giapponese Naoki Tajima. Subito out Carolina Cicu (6-0, 6-2 dalla rappresentante del Liechtenstein Sylvie Zund), Francesca Mostallino (6-0, 6-1 dalla francese Eleejah Inisan) e Anna Barlini Pischedda (6-0, 6-0 dalla francese Sarah Iliev).



