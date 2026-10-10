Arnaldi e Darderi, ciao Shangai Oggi al via l’Olbia Challenger 

Si è conclusa ieri l'avventura della pattuglia azzurra presente nell'Atp1000 di Shanghai. Matteo Arnaldi e Luciano Darderi, ultimi italiani ancora in gara, hanno perso i rispettivi secondi turni in due set. Arnaldi ha ceduto 7-5, 6-3 contro lo statunitense Taylor Fritz, numero 11 del seeding, mentre Darderi, accreditato della 18esima testa di serie, è stato sconfitto 6-3, 6-4 dall'ellenico Stefanos Tsitsipas.

Olbia Challenger

Al via oggi, con il primo turno delle qualificazioni, l'Olbia Challenger Atp125, torneo internazionale maschile giunto alla quarta edizione. Alle 11.30, nella club house del Tc Terranova, è in programma il sorteggio del tabellone principale.

Secondo turno di A

Si gioca oggi la seconda giornata di Serie A a squadre. Nel girone 1 di A1 femminile, esordio casalingo per il Tc Cagliari, che ospita l'Ata Battisti Trentino. In A2 maschile, il Tc Terranova gioca sui campi dello Junior Perugia (girone 4), mentre Tc Alghero Mp Finance riceve l'Amp Pavia (5) e la Torres è Ambiente il Tc Padova (8).

Finali al Forte Village

Daniel Michalski-Alessandro Weis e Joelle Steur-Lisa Zaar. Sono le finali del terzo dei cinque tornei Itf Combined organizzati dalla Forte Village Sports Academy con il supporto della Regione in programma oggi sui campi di Santa Margherita di Pula.

Da segnalare che ieri la Coppa Davis ha fatto tappa a Cagliari in un hotel del centro città.



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