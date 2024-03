Arnaldi e Cobolli a casa Carboni avanza in Tunisia 

Finisce negli ottavi di finale l'avventura di Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli nell'Atp 500 di Acapulco. Arnaldi (numero 42 della classifica mondiale) ha lottato per due ore e mezzo, prima di cedere 7-6(1), 3-6, 6-3 davanti allo statunitense Ben Shelton (17 Atp). Nel terzo set, il ligure ha lasciato strada al suo avversario, che si è issato sul 5-1, prima di chiudere in pieno controllo.

Cobolli, nato a Firenze ma romanissimo e figlio d'arte (papà Stefano è stato 236 del mondo nel 2003) ha perso 6-3, 7-6(6) in due ore contro il greco Stefanos Tsitsipas (12). L'italiano può recriminare per il vantaggio sprecato nel tiebreak del secondo set, quando si è trovato sul 5-2 in proprio favore.

Avanti Darderi

Prosegue la corsa di Luciano Darderi (80), che si qualifica per i quarti dell'Atp 250 di Santiago. In tabellone grazie a una wild card, l'italo-argentino ha superato 6-3, 3-6, 6-3 in 2h18' il qualificato Juan Manuel Cerundolo (161), argentino tesserato per il Tc Cagliari. Nei quarti, Darderi troverà sicuramente un avversario cileno, la testa di serie numero 4 Alejandro Tabilo (51) o Tomas Barrios Vera (111), in campo nella notte. Proprio i due sudamericani hanno eliminato 7-5, 4-6, 10-7 nei quarti la coppia numero 2 del tabellone di doppio, Andrea Pellegrino e Andrea Vavassori.

Azzurri negli Usa

Intanto, si avvicina il primo Masters 1000 negli Stati Uniti. Sul cemento di Indian Wells, tra una settimana è in programma il combined che vedrà nei tabelloni principali di singolare cinque tennisti italiani nel maschile e altrettanti nel femminile. Nel main draw maschile ci saranno Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli, mentre Fabio Fognini, Luca Nardi e Andrea Vavassori disputeranno le qualificazioni. In gara nel tabellone femminile Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto, Martina Trevisan e Camila Giorgi.

Carboni ai quarti

Lorenzo Carboni si qualifica per i quarti di finale dell'Itf di Monastir. Il neodiciottenne tennista algherese, accreditato della sesta testa di serie e numero 685 del mondo, ha esordito sul cemento tunisino battendo 6-4, 7-5 il qualificato indiano Chirag Duhan (1290 Atp), per poi superare 6-4, 6-1 il tedesco John Sperle (909). Oggi Carboni affronta il numero 1 del seeding, il ceco Jakub Nicod (474).

In coppia con Gianluca Carlini, l'algherese seguito da Riccardo Piatti è stato eliminato dal torneo di doppio cedendo 6-4, 6-4 davanti alla coppia numero 3 del tabellone, quella composta dai russi Igo Kudriashov e Aleksandr Lobanov.

Ogno vince a Roma

Anastasia Ogno vince The Innovation Factory Open sui campi della Fioranello Tennis Academy, a Roma. In un tabellone che vedeva al via cinquantadue atlete, l'algherese, testa di serie numero 3, ha battuto 6-1, 6-7(5), 6-1 la pariclassifica Federica Tirocchi, numero 5 del seeding.

