Armungia, un amore a prima vista 

Doveva restare solo dieci giorni. Il tempo di scattare qualche immagine, portare a termine il lavoro e poi tornare a Crema, nella pianura lombarda. Invece per Simone Mizzotti, fotografo professionista di 43 anni, Armungia è diventata molto di più: prima un richiamo, poi una presenza costante, infine una casa. E anche un nido di amore.

L’arrivo

Il suo primo arrivo in paese risale al 2014, quando fu contattato dall’associazione Su Palatu attraverso il bando “Meno 31” per partecipare a un progetto fotografico. Del piccolo centro del Gerrei non conosceva nulla. Quei dieci giorni però bastarono a far scattare qualcosa. Non soltanto per il paesaggio, così diverso dagli orizzonti della sua terra d’origine, ma soprattutto per le persone incontrate. Tra i legami più forti quello con Alberto Cabboi, direttore del museo, poi con Barbara e Tommaso Lussu. Ma il rapporto si allargò presto a tutta la comunità.

Armungia smise così di essere solo un luogo di lavoro e diventò un posto dove tornare. A lungo Mizzotti ha fatto avanti e indietro dalla Lombardia alla Sardegna, rientrando nel borgo due o tre volte all’anno. Ogni viaggio confermava una sensazione: non era più una parentesi professionale. La decisione è maturata lentamente, fino alla scelta definitiva.

Acquisto e trasloco

Alla fine del 2023 ha acquistato una casa, l’ha completamente ristrutturata e vi si è stabilito insieme alla compagna Laura, cagliaritana, conosciuta in Sardegna quattro anni fa. Lì è nato anche un B&B sostenuto anche dal Gal Sgt attraverso un bando per la micro-ricettività: è pensato non come semplice attività ricettiva ma come prosecuzione naturale di una storia di accoglienza ricevuta e da rendere. «L’idea è restituire, attraverso la struttura, quello che questo paese ha dato a me», racconta Mizzotti.

Per questo preferisce parlare di viaggiatori più che di turisti: persone da accompagnare nella scoperta di un territorio, non solo da ospitare per una notte. Il suo motto, “residenza e resistenza”, racchiude il senso della scelta: abitare in un’area interna significa misurarsi con le difficoltà ma anche contribuire a tenerla viva. Il progetto va oltre: nella casa sta prendendo forma anche uno studio fotografico che servirà per ordinare e valorizzare un archivio costruito in dieci anni di sguardi su Armungia, sulla sua vita quotidiana e i suoi abitanti. L’obiettivo è farne anche uno spazio per corsi, laboratori e incontri legati alla fotografia. Questa storia racconta di un modo diverso di guardare ai piccoli paesi: non luoghi da attraversare ma comunità in cui scegliere di restare. Da Crema ad Armungia, il trasferimento è diventato un progetto di vita fondato su relazioni, cultura e futuro.

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