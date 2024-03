Armungia, 1907: «Sì, quello fu un femminicidio» 

Un duplice efferato omicidio avvenuto nel lontanissimo 1907 nel piccolissimo paese di Armungia, nel Gerrei. Qui nella casa delle vittime, fra la locanda e la bottega di famiglia dove venivano serviti pasti caldi, furono uccisi a coltellate Raimonda Campurru e una sua bambina, Marietta, una figlia di 8 anni. In casa c’erano anche gli altri figli dell’imprenditrice ed un tuttofare che furono graziati. Una rapina per poche soldi, finita nel sangue. Una vicenda terribile, dimenticata, ora raccontata in un romanzo da una pronipote della vittima di quarta generazione, Valeria Usala, 30 anni, laureata in lingue e comunicazione e con studi a Roma di cinema e narrazione. Un romanzo che, tradotto in inglese, ha già varcato l’Oceano con presentazione a San Francisco, negli Stati Uniti.

La celebrazione

Questa mattina, alle 10.30, nella Chiesa della Beata Vergine Immacolata di Armungia, si svolgerà una celebrazione in memoria di Raimonda Campurru, di suo marito Antonio Usala (morto l’anno prima del duplice delitto) e sua figlia, Marietta Usala. Seguirà, poi, la benedizione della lapide commemorativa presso il cimitero del paese. Familiari e amici si riuniranno in memoria delle vittime duplice omicidio: Raimonda, al tempo, aveva 38 anni.

Per non dimenticare

A questa dolorosa e quasi dimenticata vicenda è liberamente ispirato il romanzo “La rinnegata”, scritto da Valeria Usala (pronipote di Raimonda), edito da Garzanti nel 2021. La traduzione inglese, in uscita per Text Publishing il prossimo 30 aprile, è stata presentata lo scorso febbraio all’Istituto Italiano di Cultura di San Francisco. Insieme ai 3 verrà ricordata anche Speranza Mereu, madre di Raimonda, e Gesuarda, sorella minore, la cui lapide confinerà con quella commemorativa. «Dopo tanti anni e altrettante sofferenze», dice Valeria Usala, «sarà per la comunità intera un’occasione speciale di mantenere viva la memoria, uniti nel ricordo di tutti loro. La morte di mia zia è stata un femminicidio: l’ho scritto nel mio romanzo».

Il dramma

Una storia di 116 anni fa tramandata a fatica nel tempo: qualche riga su L’Unione Sarda di allora. Poi solo racconti che si sono oralmente tramandati nel tempo. Quel 7 novembre del 1907 Raimonda Campurru e la figlioletta Marietta furono sorprese in casa da 2 carbonai stagionali arrivati da altrove. Una rapina vicino alla bottega dove si sfornavano i pasti caldi soprattutto per chi lavorava nella miniere del Gerrei. Una occasione per far subito soldi per i due carbonai che uccisero la donna e la figlioletta fuggendo col bottino bagnato dal sangue. Una vicenda drammatica che ha ispirato il romanzo di Valeria Usala. Una storia ed un romanzo di 180 pagine che hanno affascinato, come detto, anche l’Istituto italiano di Cultura di San Francisco con la sua presidente sarda Alberta Lai che l’ha presentata il 20 febbraio scorso.

