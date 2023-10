Armita Geravand non ce l’ha fatta: morta a 17 anni dopo 28 giorni di coma 

Teheran. Armita Geravand non ce l'ha fatta. La diciassettenne iraniana, che aveva sfidato le leggi della Repubblica islamica che impongono alle donne di coprirsi in pubblico, è stata dichiarata morta dopo 28 giorni di coma. Aveva subito un trauma cranico nella metropolitana di Teheran, dove era entrata senza il velo. Dettagli sul caso sono emersi da un video delle telecamere di sicurezza diffuso sui social media, in cui si vede Armita camminare nella stazione della metropolitana, il primo ottobre, sfoggiando un taglio di capelli cor7to, e senza velo.

Secondo i testimoni, la polizia morale si è scagliata contro Armita non appena è salita sul treno. Quando hanno visto che era senza l'hijab è nato un aspro diverbio, la giovane è stata spinta con violenza e ha sbattuto la testa. Una versione smentita dal regime, secondo cui l'adolescente è svenuta a causa di un calo di pressione e per questo motivo è caduta sbattendo la testa.

