«Armi spuntate nella lotta alle cavallette» 

L’incubo cavallette potrebbe apparire un fenomeno lontano, ma guai ad abbassare la guardia smantellando la struttura operativa esistente e non prevedendo alcuna risorsa. Lo hanno raccomandato anche i sindaci di Sedilo, Salvatore Pes, e di Sorradile, Giampaolo Loi, all’assessore regionale all’Agricoltura, Gianfranco Satta, intervenendo all’incontro promosso dalla Regione in collaborazione con Laore per illustrare il programma della lotta contro l’invasione delle cavallette.

«Emergenza finita»

«Oggi si conclude la fase di emergenza riguardante le infestazioni di cavallette grazie alla presentazione di un piano di controllo - ha spiegato Satta - e questo segna un passo importante nella gestione delle problematiche legate a queste infestazioni. Per quest’anno si prevede l’avvio di una fase di transizione, tra quella emergenziale fitosanitaria assoluta, iniziata nel 2022, e un periodo di controllo e contenimento per gli anni a seguire. Tra le azioni strategiche per il controllo del fenomeno – ha sottolineato l’assessore - ci sono interventi e trattamenti puntuali demandati per le aree private ai proprietari dei terreni agricoli, e per le aree pubbliche a Comuni e Province». Ed è proprio per questo aspetto che è nata la preoccupazione dei sindaci.

La protesta

«Demandare ai privati ed agli enti locali - ha osservato Salvatore Pes - significa non comprendere che non si hanno competenze, strumenti e disponibilità finanziarie per intervenire in maniera corretta in caso di necessità. Chiediamo alla Regione di mantenere tutti gli impegni assunti con gli atti nel periodo più critico della lotta alle cavallette».

Le perplessità si sono fatte maggiori quando durante l’incontro sono state illustrate le azioni strategiche previste per il controllo del fenomeno: il riconoscimento degli insetti nella fase più giovane, una segnalazione tempestiva, il monitoraggio delle varie fasi del ciclo di vita delle locuste, l'applicazione di modelli previsionali per la pianificazione degli interventi, l’utilizzo di tecniche di gestione integrata, interventi e trattamenti puntuali.

«Tutte cose che agricoltori e Comuni non sono nella condizione di fare – ha ribattuto Giampaolo Loi - e di questo la Regione ne deve temere conto». L’assessore Satta ha assicurato che incontrerà nuovamente i sindaci per discutere su dubbi e perplessità manifestate.

RIPRODUZIONE RISERVATA