Iniziato ieri pomeriggio, proseguirà oggi, in Consiglio, il dibattito sulla “moratoria” della Regione per limitare l’assalto degli speculatori dell’energia da fonti rinnovabili. La Giunta Todde cerca un’intesa con l’opposizione di centrodestra per approvare un provvedimento unitario. Sotto il Palazzo la protesta dei comitati: «Armi spuntate contro chi vuole devastare la Sardegna».

l alle pagine 2, 3, 5