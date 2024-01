Armi nell’azienda agricola, in cella 

Un arsenale ben nascosto in diversi locali dell’azienda agricola, fra bombe a mano, pistole, munizioni e materiale esplosivo. Pietrino Manca, allevatore di 65 anni, proprietario dell’azienda agricola, è finito in carcere a Oristano al termine di un’operazione dei carabinieri. Difeso dall’avvocata Alessandra Mura, l’allevatore ieri nel carcere di Massama ha dato la sua versione al gip Federica Fulgheri.

Il blitz

Negli ultimi mesi i militari hanno intensificato i controlli anche alla luce del delitto di un anno fa, quando venne ucciso Graziano Mario Loddo. E nei giorni scorsi i carabinieri della compagnia di Tonara, supportati da personale dello Squadrone eliportato Cacciatori di Abbasanta, hanno effettuato diverse perquisizioni. Nel mirino dei militari è finita l’azienda agricola di Manca, con precedenti specifici: sono state trovate e sequestrate due pistole di piccolo calibro, una delle quali in cattivo stato di conservazione con matricola illeggibile e una, di fabbricazione belga, con canna modificata per aumentarne la potenza; ancora, una pistola a salve, tre bombe a mano di un modello in uso alle forze armate nazionali: una delle bombe a mano era nascosta in un indumento sistemato sotto un cumulo di pietre a pochi metri dall’azienda. All’interno degli ambienti agricoli sono stati, inoltre, trovati un cospicuo numero di munizioni e 800 grammi di esplosivo: quattro candelotti di dinamite e quattro spezzoni di gelatina da cava. Una parte del materiale era stato ben nascosto in una porcilaia e il resto sistemato nel segmento di un tubo in plastica, chiuso alle estremità con dei tappi di sughero. Il tubo era stato inserito all’interno di un muretto a secco che delimita l’azienda.

Gli accertamenti

Una delle armi sequestrate sarà trasmessa al Reparto investigazioni Scientifiche di Cagliari per risalire alla matricola e stabilirne la provenienza. Nelle campagne di Ortueri sono intervenuti anche gli artificieri del Comando provinciale di Nuoro che, individuata un’area idonea, hanno fatto brillare le bombe e l’esplosivo rinvenuto.

