Armi nascoste in montagna: arrestato 

A luglio il ritrovamento in montagna di due fucili da caccia con matricola limata: ieri il cerchio delle indagini condotte dagli uomini del Corpo forestale di Sinnai si è chiuso con l’arresto di Enrico Fadda, 58 anni, di Maracalagonis, attuato su disposizione del Gip del Tribunale di Cagliari. L’uomo, rinchiuso nel carcere di Uta, è accusato di porto e detenzione di armi clandestine e ricettazione. Presto potrebbe essere interrogato dal magistrato al quale potrà raccontare la sua verità sulla vicenda. Le armi sono state poste sotto sequestro: per gli investigatori sarebbero riconducibili a lui e dovevano essere utilizzate per operazioni di bracconaggio.

Le indagini

Tutto è scattato a metà luglio, quando la Stazione di Sinnai del Corpo forestale ha avviato una complessa indagine antibracconaggio: durante un servizio di prevenzione a “Murta Sterria”, alle pendici dei Sette Fratelli, hanno ritrovato due fucili da caccia calibro 12 con la matricola abrasa. Le armi erano state nascoste probabilmente qualche giorno prima. Per tentare di individuare la persona che ne aveva il possesso, gli investigatori hanno avviato un servizio di appostamento e di controllo, utilizzando anche apparecchiature di videoinvestigazione. Una attività che avrebbe consentito di raccogliere elementi di prova a carico di Enrico Fadda, raccolti in un rapporto informativo girato al pm Gaetano Porcu che ha sollecitato l’arresto del 58enne. Richiesta accolta dal Gip del Tribunale di Cagliari Michele Contini. In caso di condanna, i reati contestati a Fadda potrebbero valere fino a otto anni di carcere.

I precedenti

L’arrestato, che sarebbe peraltro risultato sprovvisto di licenza di porto di fucile, si legge nel comunicato stampa diramato dal Corpo forestale, è una vecchia conoscenza per i ranger: in passato era già stato coinvolto in reati simili, ed era già stato arrestato per la detenzione dei micidiali “tubi fucile”, armi rudimentali costituite da un pezzo di tubo idraulico metallico provvisto di congegno di sparo e percussore, solitamente caricate con normali cartucce per fucile da caccia calibro 12 con munizione a pallettoni. L’anno scorso Enrico Fadda era stato denunciato dopo essere stato sorpreso nel parco di Gutturu Mannu, in territorio di Uta, mentre posizionava in un sentiero alcune trappole per cervi e cinghiali, fatte di cavetti d’acciaio.

Possibili sviluppi

Le indagini degli uomini della caserma della forestale di Sinnai, proseguono comunque per risalire al proprietari dei due fucili sequestrati un mese e mezzo fa a “Murta Sterria” e all’uso che se ne intendeva fare. La Forestale è convinta che servissero per la caccia abusiva in una zona soggetta ad azioni di bracconaggio durante l’intero anno, con grave danno per la fauna che popola la foresta.

L'operazione si inquadra nell'attività di controllo e di tutela della legalità nel territorio garantita dal Corpo Forestale. Una attività che continua nonostante il gravoso impegno in attività di spegnimento e indagini per reato di incendio. (red. prov.)

RIPRODUZIONE RISERVATA