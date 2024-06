Armi illegali e bracconaggio, in due patteggiano la condanna 

Erano stati sorpresi nell’agosto 2022 nelle campagne di Sarroch dagli agenti della Forestale, accusati di cacciare in un periodo vietato e con armi che non potevano essere usate. Al termine del processo, Gaudenzio Spano (65 anni) e Gianpietro Mura (83) hanno scelto di patteggiare e sono stati condannati in Tribunale a Cagliari rispettivamente ad un anno e 2 mesi e 1 anno di reclusione.

I due imputati, difesi dagli avvocati Andrea Viola e Aldo Luchi, sono comparsi davanti al giudice Manuela Anzani per essere processati ma i legali avevano già raggiunto con il pubblico ministero Andrea Massidda un accordo di patteggiamento per le imputazioni di ricettazione, arma clandestina e la violazione amministrativa legata alla caccia in un giorno vietato. Uno dei fucili sequestrati, secondo quanto ricostruito dai Forestali, era proveniente da un furto, l’altro invece sarebbe stato costruito artigianalmente. Ambedue le armi sono state confiscate per essere distrutte.

I due imputati rischiavano pene molto alte, anche per via dell’accusa di ricettazione, ma la giudice Anzani ha ritenuto congrua la pena concordata dagli avvocati Viola e Luchi con il pubblico ministero Massidda: così hanno potuto patteggiare un anno e un anno e due mesi.

