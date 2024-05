Armi e soldati all’Ucraina, scontro nell’Ue 

Mosca. I primi militari francesi metteranno ufficialmente piede in Ucraina in tempi brevi. Ad annunciarlo è stato il capo delle forze armate di Kiev, Alexander Syrsky, che ha reso noto un accordo con Parigi per l’invio di “istruttori”. Ma è inevitabile che, dopo gli scenari per uno schieramento di truppe occidentali più volte evocato dal presidente Emmanuel Macron, la notizia alimenti i timori di uno scontro diretto tra la Nato e Mosca, accompagnandosi all’invito insistentemente rivolto dal segretario generale Jens Stoltenberg ai Paesi membri di dare il via libera all’Ucraina per colpire il territorio russo con i missili da loro forniti.

Sono «già stati firmati i documenti che consentiranno presto ai primi istruttori francesi di visitare i nostri centri di formazione e di familiarizzare con le infrastrutture e il personale», ha scritto su Telegram Syrsky, riferendo di un incontro in video collegamento tra i ministri della Difesa dei due Paesi. «Difenderemo l’Ucraina quanto a lungo sarà necessario e con l’intensità che sarà necessaria, la pace non può essere la capitolazione di Kiev», ha affermato Macron, senza fare riferimento all’annuncio ucraino.

Parlando a Sofia, invece, Stoltenberg ha ribadito che l’Ucraina ha il diritto di colpire la Russia con missili di Paesi Nato, lamentando che Kiev attualmente «ha le mani legate a causa delle restrizioni all’uso delle armi» fornite dall’Occidente. Quando ancora la notizia dei militari francesi non era stata resa nota, e quindi riferendosi solo alle parole di Stoltenberg, il Cremlino aveva accusato la Nato di essere caduta in «uno stato di estasi militare», essendo ormai «coinvolta direttamente» nel conflitto e intenta ad «innalzare il livello dell’escalation». Ma le parole del segretario generale hanno provocato reazioni opposte all’interno della stessa Ue. La Lituania, tra i convinti sostenitori della linea più dura verso Mosca, si è dichiarata favorevole all’uso dei missili occidentali contro la Russia. Decisamente contraria l’Italia: «Non tocca a Stoltenberg decidere sull’uso delle armi, non è una sua competenza», ha sottolineato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, assicurando che l’Italia vigilerà. Anche il premier spagnolo Pedro Sanchez, che con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha firmato a Madrid un accordo bilaterale di sicurezza e promesso aiuti militari per 1,1 miliardi di euro, ha detto che non è previsto un uso di tali armi al di fuori dell’Ucraina.

RIPRODUZIONE RISERVATA