Armi e munizioni a Kiev, la Nato accelera 

Kiev . La nuova massiccia offensiva della Russia contro l'Ucraina, a un anno dall'invasione di terra, è in una fase di preparazione molto avanzata, se non addirittura «già iniziata». Movimenti al confine di truppe e mezzi, aerei compresi, non sono passati inosservati, così come le navi nucleari nel Baltico e quattro caccia russi che lunedì hanno sfiorato l'Alaska. Stati Uniti ed Europa intendono quindi accelerare sulla consegna di armi a Kiev che le consentano di difendersi e vincere sul campo di battaglia. Unico modo, secondo l'Alto rappresentante Ue Josep Borrell, per arrivare a un negoziato, e alla pace. Mentre da Mosca continuano invece ad arrivare minacce sempre meno velate all'Occidente, in attesa del discorso che il 21 febbraio Vladimir Putin terrà davanti al Parlamento russo.

Cautela sui tempi

Per gli alleati non è ancora il momento di fornire i jet richiesti dagli ucraini per proteggere i propri cieli dove oggi sono stati intercettati, e in parte abbattuti, anche sei presunti palloni-spia sulla capitale. Per ora il premier svedese Ulf Kristersson, presidente di turno dell'Ue in visita a Kiev da Volodymyr Zelensky, ha proposto la creazione di una coalizione che decida sugli aerei da combattimento. Ma intanto la Nato ha deciso di incrementare urgentemente la produzione di munizioni, di artiglieria come di contraerea, che dopo dodici mesi di guerra cominciano a scarseggiare anche tra gli alleati. Il segretario generale Jens Stoltenberg ha annunciato, al termine del Consiglio dei ministri della Difesa dell'Alleanza, che oltre agli Usa e alla Francia anche la Germania, la Norvegia e altri Paesi membri hanno firmato contratti con le aziende del settore per incrementare la produzione.

La previsione

«Siamo totalmente concentrati a fornire capacità e non solo mezzi», ha sottolineato il capo del Pentagono, Lloyd Austin, dicendosi convinto che, «gli ucraini avranno buone possibilità di fare una differenza significativa sul campo di battaglia e di stabilire l'iniziativa». «La guerra si deciderà questa primavera e questa estate», ha previsto Borrell, ribadendo la necessità di «aiutare l'Ucraina a vincere».