Armi e materiale esplosivo in casa: padre e figlio nei guai 

Padre e figlio mercoledì sono finiti nei guai in un’operazione dei carabinieri della Compagnia di Tonara che hanno eseguito una perquisizione nell’abitazione di Antonio Cuga, un uomo di 62 anni, a Ovodda.

Durante le operazioni, i militari hanno rinvenuto ben nascosto in casa un’ingente quantità di materiale esplosivo e armi.

Nell’abitazione dell’allevatore, sono stati trovati 14 detonatori, considerati armi da guerra, due micce della lunghezza di circa un metro e mezzo, oltre a tre pistole. Tutto materiale clandestino e detenuto illegalmente. Per questo sono scattate le manette.

Oltre al padre, nei guai anche il figlio Hunter, che è stato denunciato per possesso di circa mezzo chilo di marijuana. I due arrestati (difesi dall’avvocato Giovanna Serra) venerdì sono comparsi davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nuoro, Alessandra Ponti, per l’interrogatorio di garanzia.

Il Gip ha disposto la custodia in carcere a Badu’e Carros per Antonio Cuga, mentre per il figlio Hunter è stata imposta la misura cautelare dell’obbligo di dimora. Le indagini dei militari proseguono per determinare la provenienza del materiale sequestrato e chiarire eventuali ulteriori implicazioni.

