Armi e dazi, il centrodestra cerca l’unità 

È sui dazi americani e sul piano di difesa europea che si gioca la nuova partita del centrodestra italiano. I due nodi mettono alla prova la tenuta della coalizione, con Forza Italia e la Lega divise per approccio e strategie ma costrette a cercare una soluzione condivisa ed equilibrata.

Il partito guidato da Matteo Salvini non rinuncia ad alzare la voce sul riarmo europeo, sfidando ancora gli alleati. Lo fa con una propria mozione contro il ribattezzato “Readiness 2030”, ribadendo la «ferma opposizione» quindi al Rearm Ue, e chiedendo che i soldi siano, invece, spesi per «altre priorità di interesse pubblico». Il testo sarà presentato in tutti gli enti locali e al Parlamento europeo - si precisa - ma non a Roma.

«Servirà da spunto di riflessione» con forzisti e meloniani «per arrivare a una sintesi comune - chiarisce quindi via Bellerio - all'insegna del buonsenso e della critica costruttiva alla burocrazia europea». Una posizione in linea con l'approccio pacifista «senza se e senza ma» ribadito da Matteo Salvini, anche nel congresso della Lega nel weekend scorso, e associato alla tutela delle imprese: la mozione leghista attacca apertamente il Green deal (targato Commissione Ue), chiedendo «obiettivi più realistici e sostenibili per l'Italia». A cui si aggiunge anche l'obiettivo di rivedere il Patto di stabilità «per introdurre maggiore flessibilità nei parametri di bilancio». Nonostante i distinguo, il centrodestra però si compatta: probabilmente per evitare che le divergenze registrate in Europa si ripetano, viene presentato un documento dai toni soft e senza alcun riferimento al Piano di riarmo.

La bozza prevede sei impegni. «L'Italia, in linea con gli indirizzi espressi dal Parlamento, ha finora contribuito attivamente al sostegno della resistenza ucraina, fornendo assistenza militare, umanitaria e diplomatica; appare prioritario continuare a sostenere ogni sforzo, a livello internazionale, volto al raggiungimento di una tregua e alla successiva definizione di un accordo di pace stabile e duraturo», si legge in un passaggio della bozza della mozione del centrodestra sul riarmo che sarà votata la prossima settimana

«Al prossimo vertice Nato - dice ancora - previsto all'Aja nel giugno 2025 sarà presumibilmente presentata da parte del Segretario Generale una nuova proposta sulla percentuale di spesa per la difesa, che dovrebbe superare l'attuale soglia minima del 2 per cento del Prodotto interno lordo. Nelle conclusioni della riunione straordinaria del 6 marzo 2025, il Consiglio Europeo aveva accolto con favore l'intenzione della Commissione di formulare una raccomandazione per l'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale prevista dal Patto di Stabilità e Crescita, al fine di agevolare un aumento della spesa per la difesa a livello nazionale e di aprire uno spazio di spesa aggiuntiva potenziale di 650 miliardi di euro nell'intera Unione europea, lasciando alle singole Nazioni le decisioni sull’incremento da destinare».

