Armi ai vigili, è polemica 

L’approvazione in consiglio comunale del regolamento per dotare di armi il corpo della Polizia locale, ha agitato gli animi all’interno dei sindacati di categoria. Era un’ipotesi di cui si parlava da vent’anni e che adesso è riuscita a concretizzarsi e che consentirà così di predisporre anche dei servizi notturni degli agenti. Ma, a detta dei sindacati, la decisione pare arrivata troppo tardi e senza coinvolgere i lavoratori.

«Coinvolgere i lavoratori»

«Noi del Sulpl da anni chiediamo che il personale del Corpo di Polizia locale, come prevede la legge, sia armato», sostiene Alessandro Capulli agente della polizia locale e rappresentante della segreteria aziendale del Sindacato unitario lavoratori di polizia locale. «Per questo più di una volta in passato è stato indetto lo stato di agitazione degli agenti e anche davanti al Prefetto la questione del armamento del Corpo è stata posta come centrale dalle organizzazioni sindacali territoriali e dalla Rsu. Ma», aggiunge, «il percorso che deve portare a questo obiettivo, ad avviso del Sulpl deve coinvolgere i lavoratori e i loro rappresentanti e per il momento l'amministrazione ha fatto una scelta diversa. Ci sono temi che attengono alla sicurezza, alla custodia dell'arma e alle procedure da adottare ai fini dell'armamento che non sono stati minimamente affrontati in un processo di condivisione con i dipendenti. L'uso dell'arma da parte del personale della Polizia locale», evidenzia ancora Capulli, «è insito alla propria funzione e proprio per questo merita un’attenzione particolare, con l'approntamento di una formazione adeguata e specialistica, che possa rendere alle attività di servizio esplicate quella garanzia di efficacia e di utilità che i cittadini legittimamente si aspettano».

Chiesto un incontro

Ed è per questo motivo che il sindacato ha chiesto «fino ad ora inutilmente, di essere convocato per trattare questi temi. La questione armamento è a nostro avviso troppo seria per essere liquidata esclusivamente con la emanazione dei relativi atti amministrativi e per questo noi attendiamo ancora che l'amministrazione comunale risponda al nostro invito».

Sulla questione è intervenuto più volte anche Manuele Ledda agente e Rsu che adesso ribadisce: «Premesso che l’ amministrazione ha già deciso nonostante quanto ho riferito in commissione consigliare sullo stato del nostro Comando, non posso fare altro che ripetere che 20 anni fa quando abbiamo fatto tutte le visite per niente, nessuno aveva protestato perché non eravamo minimamente contrari alla dotazione delle armi». Oggi invece «lo siamo perché sono oltre 10 anni che non si stanziano risorse per vestiario, mezzi, radio e attrezzature e improvvisamente stanziano 90 mila euro da spendere in fretta e furia. L’armamento è una cosa seria, devi creare le condizioni. Prima di tutto assumere giovani visto che l'età media è di 55 anni, mettere in sicurezza i locali ora privi di blindature e videosorveglianza e così via. Invece ci danno l'arma e basta. Non siamo felici ma non possiamo fare niente perché hanno già deciso tutto».

In base al regolamento approvato dal Comune l’assegnazione dell’arma sarà subordinata alla presenza di requisiti psico-fisici e tecnici da accertare mediante test specifici e soggetti a revisione annuale fra cui lezioni regolamentari di tiro a segno svolte in un poligono abilitato. Sarà necessario anche il rinnovo della certificazione anamnesica per il rilascio dell’autorizzazione al porto d’armi.

RIPRODUZIONE RISERVATA