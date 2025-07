Armato di notte in piazza: arrestato 

Urla, danneggiamenti, un parapiglia. Perfino spari, secondo diversi testimoni. Quando, sabato notte, i carabinieri della Radiomobile sono arrivati nella zona tra piazza Roma e piazza Matteotti, a Carbonia, hanno trovato un uomo in possesso di un’arma: una scacciacani modificata in modo tale da poter esplodere dei colpi e caricata con una cartuccia da caccia. Per Alessandro Pusceddu, 35 anni, è scattato l’arresto. Oggi si terrà l’udienza di convalida. Sull’uomo, di Carbonia, pende la contestazione di detenzione di arma abusiva e di fabbricazione di arma illegale. Resta il mistero se l’arma sia stata usata oppure no l’altra notte: al momento i militari non avrebbero trovato bossoli.

Episodio da chiarire

Dalla zona di piazza Roma, poco dopo le 23 di sabato, sono partite diverse segnalazioni, giunte anche all’amministrazione comunale oltre che alla centrale operativa dei carabinieri. I contorni di quanto è successo sono poco definiti, così come le ragioni che avrebbero indotto Pusceddu a brandire, se non utilizzare, quella scacciacani sulle cui caratteristiche illegali ci sono invece ben pochi dubbi: intendeva far davvero male a qualcuno, oppure soltanto spaventarlo, o ancora – semplicemente – fare baccano?

Nei minuti precedenti l’arrivo dei carabinieri, fra piazza Roma e dintorni si sono vissuti attimi di tensione per via, probabilmente, di un portafogli sparito. Questo, e forse altri episodi non meglio chiariti, avrebbero innescato un susseguirsi di momenti di agitazione in più punti delle zone centrali della città, con anche l’intervento di addetti alle sicurezza e personale degli esercizi commerciali della zona. Fra i casi segnalati, e legati al successivo intervento dei carabinieri, ci sarebbero danneggiamenti di tavolini e sedie di un bar. La scena si sarebbe poi spostata verso un locale limitrofo a piazza Roma ed è in questa fase che alcuni avrebbero udito l’esplosione di uno o più colpi di arma di fuoco.

Il precedente

Dall’inizio dei parapiglia sino alle segnalazioni degli spari sarebbero trascorsi più di trenta minuti. All’arrivo dei carabinieri, Pusceddu è stato bloccato e disarmato dagli uomini della Radiomobile, il cui intervento ha riportato la calma.

Tre anni fa Alessandro Pusceddu era stato arrestato dagli agenti del Commissariato di polizia con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. (a. s.)

