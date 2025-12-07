VaiOnline
Sassari.
08 dicembre 2025 alle 00:48

Armati di colori e pennelli per dipingere un mondo diverso 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Una città diversa al lavoro, tra desiderio di uguaglianza e voglia di integrazione. Nel viale delle Rimembranze, vicino alla stazione ferroviaria, artisti e bambini condividono da tre settimane i pannelli, che separano la strada dal futuro centro intermodale, con un progetto di pittura il quale ha, come comun denominatore, “la pace”. Sono decine e decine, tanti di Sassari ma anche originari del Senegal e della Cina, in particolare i piccoli che frequentano la scuola di via Satta improntata al pensiero montessoriano. Armati di pennello disegnano se stessi, i simboli cittadini, accanto alle citazioni de “La danza” di Matisse, al découpage de “La danza intorno al mondo” ispirato a Gianni Rodari o a dipinti che richiamano la libertà e citano nei tratteggi una Sassari ideale accanto ai papaveri rossi di De André.

È la risposta al degrado che accompagna la zona, frutto del progetto voluto dal comitato del centro storico, dall’associazione “Amici del Senegal”, dalla comunità cinese, che ha dato i soldi per la tinta, dalla scuola di San Donato e con la partecipazione dell’università. «I bambini- rivela un insegnante- rinunciano al giorno libero per venire qui a portare il bello che riescono a esprimere». «Il nostro scopo- dichiara Rita Fiori, una delle promotrici- è favorire una comunità inter-etnica». E conferire valore estetico a un viale che, a breve, ospiterà il mercatino del quartiere, altro tentativo di far risorgere dal declino la zona.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio.

Magico Cagliari, una vittoria esaltante

Superata la Roma con un gol di Gaetano nel finale, partita di cuore con la Domus in delirio 
l Nello sport
regione

Bartolazzi: «Senza di me la sanità resterà indietro»

L’assessore (in uscita): si lotta per le poltrone, Todde lascerà immutato un sistema arretrato 
Roberto Murgia
La storia

«Non sono guarito ma ho rimesso il camice per aiutare i pazienti»

Il medico di base di Senorbì a giugno fu investito da un camion 
Paolo Carta
Leonardo Mendolicchio, psichiatra e psicanalista

«Sessuo-affettività, non concentriamoci su temi ideologici»

Lo specialista avverte: i genitori non si nascondano davanti ai tabù 
Nicola Scano
la fasi

«Emigrati, congresso da rifare»

Da 27 circoli un ricorso contro le elezioni di ottobre: «Gravi irregolarità» 
Cristina Cossu
La storia

A scuola di vela latina si impara a navigare tra le onde della vita

Bambini e ragazzi con fragilità sulla barca-maestra ad Alghero 
Caterina Fiori
Milano

Il mago delle evasioni fugge ancora

Azione da film: sega le sbarre e si cala con le lenzuola dal carcere di Opera 
L’incontro

Merz-Netanyahu, accordo a metà

Il cancelliere nega ad Hamas un ruolo a Gaza, ma insiste sui due Stati 
tensioni

Usa e Russia, un asse anti Europa

Il Cremlino: la visione di Washington è coerente con la nostra 