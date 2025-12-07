Armati di colori e pennelli per dipingere un mondo diverso 

Una città diversa al lavoro, tra desiderio di uguaglianza e voglia di integrazione. Nel viale delle Rimembranze, vicino alla stazione ferroviaria, artisti e bambini condividono da tre settimane i pannelli, che separano la strada dal futuro centro intermodale, con un progetto di pittura il quale ha, come comun denominatore, “la pace”. Sono decine e decine, tanti di Sassari ma anche originari del Senegal e della Cina, in particolare i piccoli che frequentano la scuola di via Satta improntata al pensiero montessoriano. Armati di pennello disegnano se stessi, i simboli cittadini, accanto alle citazioni de “La danza” di Matisse, al découpage de “La danza intorno al mondo” ispirato a Gianni Rodari o a dipinti che richiamano la libertà e citano nei tratteggi una Sassari ideale accanto ai papaveri rossi di De André.

È la risposta al degrado che accompagna la zona, frutto del progetto voluto dal comitato del centro storico, dall’associazione “Amici del Senegal”, dalla comunità cinese, che ha dato i soldi per la tinta, dalla scuola di San Donato e con la partecipazione dell’università. «I bambini- rivela un insegnante- rinunciano al giorno libero per venire qui a portare il bello che riescono a esprimere». «Il nostro scopo- dichiara Rita Fiori, una delle promotrici- è favorire una comunità inter-etnica». E conferire valore estetico a un viale che, a breve, ospiterà il mercatino del quartiere, altro tentativo di far risorgere dal declino la zona.

