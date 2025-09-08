Armani torna a casa, fiori bianchi e privacy per l’ultimo saluto 

Rivalta. Giorgio Armani ha voluto che l'ultimo saluto fosse alla famiglia, agli amici e ai più stretti collaboratori: nel borgo piacentino di Rivalta che tanto amava. Ma alcune decine di persone si sono assiepate - con giornalisti, fotografi e operatori - all'ingresso transennato dell'antico complesso fortificato e al passaggio del feretro qualcuno ha lanciato petali bianchi. Fiori dello stesso colore anche all'esterno della piccola chiesetta intitolata a San Martino. «Armani è stato custode del giardino della bellezza creato da Dio - ha detto monsignor Giuseppe Busani, amico dello stilista e parroco di Rivalta celebrando i funerali - siamo riconoscenti per la scelta di questo luogo, ci sentiamo amati e stimati. Il legame con Rivalta è stato vissuto con la celebrazione di molti eventi che hanno riguardato la famiglia Armani. Qui è custodita la sacralità della vita, degli affetti e dei legami che si trasformano».

La cornice

Il maniero è storicamente meta di nobili famiglie europee e ha ospitato per alcune estati le vacanze della principessa Margaret, sorella della Regina Elisabetta II. «Armani adorava Rivalta - conferma il conte Orazio Zanardi Landi, proprietario del castello - per i legami affettivi che qui aveva coltivato, specialmente con la sua famiglia». Le esequie si sono svolte in forma strettamente privata, ammesse circa sessanta persone tra famigliari e amici. Il borgo era stato chiuso e gli accessi transennati, con un'unica eccezione per una coppia di milanesi che nella tarda mattinata si sono sposati nella piccola chiesa di San Martino che qualche ora dopo ha ospitato il funerale. È probabile che il corpo di Armani sia cremato e le ceneri tumulate nella cappella di famiglia del piccolo cimitero fuori dal castello.

Il dolore di tutti

A Piacenza, come a Milano, è stato proclamato un giorno di lutto cittadino. Nella città emiliana Armani era nato il primo luglio del 1934 per allontanarsene temporaneamente qualche anno dopo, verso la Valtrebbia, per sfuggire ai bombardamenti e definitivamente nel 1949 con la famiglia che si trasferì a Milano, dove lo stilista ha completato gli studi liceali. L'ultimo ritorno è avvenuto poco più di due anni fa, quando l'Università Cattolica gli conferì la laurea honoris causa in Global business management. Ma il legame con la sua terra d'origine è rimasto fortissimo per tutta la vita: a Piacenza e a Rivalta lo stilista capitava spesso, in città anche solo per vedere un film senza essere assediato dai fan e nel piccolo borgo per mangiare i tortelli con la coda alla Locanda del falco.

