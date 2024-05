Armamento e orari di servizio, la trattativa diventa complicata 

Orario di lavoro e armamento: sono i punti caldi al centro della discussione tra i sindacati della Polizia locale e il Comune. Se all’inizio sembrava che ci fosse disponibilità ad andare incontro ai lavoratori, adesso - dopo l’ultimo incontro - pare che soprattutto sulle esigenze manifestate dal personale sull’orario di servizio ci sia una chiusura. Lo conferma il segretario generale UilFpl Sardegna Mimmo Foddis: «Le richieste dei lavoratori riguardano l’orario di lavoro e il personale impiegato soprattutto per il servizio notturno. La nostra posizione è attendere la fine del confronto, entro questo mese, per decidere le posizioni da assumere e per intraprendere azioni sindacali, se necessarie».

Proprio lunedì, in occasione del lavoro notturno nelle strade in via sperimentale, gli agenti hanno prestato servizio durante la notte. Accadrà di nuovo anche il primo lunedì e martedì del mese prossimo. I sindacati hanno anche chiesto «la modifica del regolamento della Polizia locale che risale al 2016 e che noi consideriamo non più applicabile».

Maggiori garanzie sembrano arrivare invece per la questione delle armi. «Ci è stato assicurato», dice ancora Foddis, «che l’Università della terza età non avrà più l’accesso in comune con i locali della Polizia locale dove sarà realizzata l’armeria, che era una delle prime cose che avevamo chiesto».

Intanto procedono la consegna delle pistole agli agenti e la distribuzione dei tesserini. Solo dopo aver completato l’iter, gli agenti potranno prestare servizio armati.

