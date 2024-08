“Armadio del povero”, distribuiti 2.700 capi 

È passato poco più di un anno da quando l’“Armadio del povero” ha aperto le sue porte nei locali della mensa del viandante, in via Montenegro, e i numeri sono già importanti: 900 assistiti da gennaio ad oggi, il 70 per cento dei quali sono uomini, e circa 2.700 capi distribuiti. Qui i bisognosi arrivano per ritirare abbigliamento, in estate e in inverno, biancheria per la casa, prodotti per l’igiene intima, tutto acquistato grazie ai fondi che il Comune dà al Consiglio centrale.

«Chi viene da noi chiese soprattutto scarpe», spiega Maria Xaxa, responsabile del servizio che opera con la stretta collaborazione dei membri dello staff Daniela Verde, Rita Mura, Franco Lallai e Gabriella Murtas. Meno richiesta per l’abbigliamento per i bambini, «ma solo perché ne assistiamo pochi, principalmente di famiglie rom».

Gli utenti del negozio della disperazione, gestito dai vincenziani, «sono soprattutto senza tetto», aggiunge Daniela Verde, «persone che dormono in macchina. Non si vede ma sono tante. Basta farsi un giro la sera in piazza IV Novembre per rendersi conto». E poi c’è chi la casa ce l’ha ma non ha soldi nemmeno per vestirsi e molti ragazzi del Bangladesh.

Un locale più grande

«Tra il 2023 e il 2024 il numero di accessi è costante», dice ancora Xaxa. «Quello che vorremmo e che ancora non abbiamo è un locale più grande. Siamo stipati in un buco dove non c’è nemmeno la corrente elettrica e non riusciamo a lavorare bene né noi né a far star bene gli utenti».

E poi ci sono i cittadini che il lunedì il venerdì mattina arrivano per portare il vestiario che sarà distribuito ai poveri, circa trenta al mese. «Sono tutti privati cittadini che fanno il cambio di stagione e poi portano qui ciò che non utilizzano più», evidenzia Mura. «Vorremo ringraziare tanto anche i ragazzi dell’oratorio di Serrenti che hanno raccolto dei capi e noi siamo andati a prenderli. Senza le donazioni questo servizio non potrebbe esistere».

Sono circa seicento le famiglie seguite stabilmente dai vincenziani con aiuti in cibo che si aggiungono ai 6.000 residenti in condizioni di disagio: lo scorso anno 1.700 famiglie hanno ricevuto il bonus per fare la spesa, 342 il contributo per acquistare pane e formaggio, 1.064 per pagare le bollette e 27 per i funerali di povertà finanziati dal Comune.

RIPRODUZIONE RISERVATA