Arma rubata in casa, tradito da un malore 

Si è sentito male in casa e ha chiamato i soccorsi, ma all’arrivo di ambulanza e polizia locale la scoperta: nell’abitazione del 53enne Ignazio Secci, disoccupato e incensurato, c’erano diverse armi e munizioni. Così, mentre i soccorritori trasportavano il paziente al Brotzu, la polizia ha chiesto l’intervento dei carabinieri. I militari hanno accertato che tre carabine e una doppietta a cani esterni, nonché circa 150 cartucce a uso venatorio, a palla, pallettoni e pallini, erano regolarmente detenute, non altrettanto poteva dirsi di un fucile semiautomatico di marca Franchi: l’arma era la stessa di cui un anno fa un 74enne di Serdiana aveva denunciato il furto. Così per Secci è scattata la denuncia: l’uomo, tuttora ricoverato al Brotzu, è stato denunciato per ricettazione e detenzione clandestina di arma da sparo.

L’episodio è accaduto a Dolianova domenica scorsa ma se ne è avuta notizia soltanto ieri. (m. n.)

