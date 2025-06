Arma in prima linea fra blitz antidroga e lotta alle truffe  

Sempre in prima linea, accanto ai più deboli e a garantire la sicurezza. L’Arma è in festa per i suoi 211 anni, portati benissimo a giudicare dai risultati ottenuti anche nell’Oristanese. Ieri in piazza Cattedrale, durante la cerimonia, il comandante provinciale Steven Chenet ha ricordato le principali attività del 2024 chiuso con 141 arresti, oltre mille denunce; massimo impegno contro le truffe (5 arresti). Grande emozione per i riconoscimenti: encomio al maresciallo Michele Manca, comandante della Radiomobile della Compagnia di Oristano, perché a febbraio 2024 sventò una rapina in banca bloccando uno dei malviventi insieme al luogotenente in pensione Francesco Ruggiu (scomparso prematuramente due mesi fa). Encomi al luogotenente Gaspare Fogliana e al vice brigadiere Salvatore Culotta (sezione operativa della Compagnia), al maresciallo maggiore Federico Madau e all’appuntato scelto qualifica speciale Roberto Vacca (Nucleo investigativo) perché arrestarono il complice della tentata rapina mentre provava a lasciare l’Isola. Altri encomi al maresciallomaggiore Gianmaria Zedda, al brigadiere Valentino Pianu e all’appuntato Marco Pezzullo, al maresciallo ordinario Massimiliano Lampis della compagnia di Mogoro, al maresciallo capo Emanuele Ginone per un’operazione antidroga. ( v.p. )

