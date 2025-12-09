Arma e spaccio, pena ridotta a due anni e 8 mesi 

In primo grado era arrivata una pesante condanna a sette anni e sei mesi per detenzione e ricettazione di arma clandestina, calunnia, detenzione e spaccio. Ora La Corte d’appello di Cagliari, sezione di Sassari, ha modificato la sentenza di primo grado con cui il gup del Tribunale di Nuoro aveva condannato Gabriele Delogu (difeso dall’avvocato Francesco Lai), rideterminandola a due anni e otto mesi. In primo grado Delogu era stato riconosciuto responsabile di cinque capi d’imputazione: detenzione ai fini di spaccio di cocaina, aggravata dalla disponibilità di un’arma, plurime cessioni di stupefacente, detenzione di arma clandestina e ricettazione e, infine, calunnia aggravata per aver attribuito falsamente la proprietà dell’arma a un’altra persona.

La Corte d’appello ha operato una revisione sostanziale del quadro accusatorio assolvendo Delogu, perché il fatto non sussiste, dalle presunte cessioni ripetute di cocaina. Cade anche la calunnia. Modificata anche l’accusa della detenzione della cocaina rinvenuta nel garage, riqualificata in lieve entità, con esclusione dell’aggravante. Per i giudici di Sassari, quindi, il reato più grave è stata la ricettazione dell’arma.

RIPRODUZIONE RISERVATA