Arma e Sardegna, un legame sempre più forte 

Il legame tra l’Arma dei Carabinieri e la Sardegna si rafforza sempre di più per promuovere l’unità del Paese attraverso le diverse identità che lo compongono. Con questo spirito è stato presentato ieri al Comando Legione di via Sonnino il calendario storico dell’Arma tradotto in lingua sarda.

«Quest’iniziativa compie 19 anni e rafforza il nostro legame con questa terra e le sue comunità», ha commentato il comandante della Legione Carabinieri Sardegna, il generale di Brigata Francesco Rizzo. «Il Calendario storico arriva alla 93esima edizione, tradotto in 8 lingue, tra cui cinese, giapponese e arabo. Solo quest’anno è stato stampato in 7500 copie. I testi che accompagnano le 19 tavole, scritti da Maurizio De Giovanni, sono un racconto unitario attraverso le lettere di un carabiniere appena arruolato. Il fatto di cronaca raccontato nel mese di dicembre è avvenuto a Nuoro: il ritrovamento di un cadavere al quale seguono le relative indagini».

Durante la presentazione è intervenuto anche Aldo Accardo, presidente della Fondazione Giuseppe Siotto, che ha curato con meticolosità la traduzione dei testi del Calendario. Sono state inoltre esposte alcune fotografie storiche da affiancare alla narrazione del calendario.