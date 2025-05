Aritzo, Belvì e Gadoni: è la Polisportiva Barbagia 

Belvì. A tre gare dalla fine del campionato di Terza categoria ad Aritzo, Belvì e Gadoni si respira un clima di rinnovato entusiasmo, che sa di vittoria morale nel girone C. Per la neonata Polisportiva Barbagia, che ingloba le tre comunità, la soddisfazione più grande è aver promosso unità e coesione rivelandosi un antidoto allo spopolamento. E mentre si guarda alla nascita di una scuola calcio per i talenti del territorio, decollano i corsi di pallavolo femminile e tennis con decine di adesioni. Sullo sfondo, l’instancabile impegno di giocatori e dirigenti.

Sono appena finiti i lavori su tribune e spogliatoi del campo di Belvì: «Siamo una grande famiglia», assicura il presidente Mariano Paba, «e i nostri ragazzi hanno pensato di unire le forze con noi dirigenti per rendere funzionale l’impianto, dove ora ci alleniamo e puntiamo a giocare». Obiettivo, una nuova casa che affianchi lo stadio del Vento aritzese (presto rinnovato) in attesa che anche il terreno di Gadoni sia funzionale: «La Polisportiva è un territorio che marcia unito a difesa dello sport», dice Paba, «si vinca o si perda i nostri ragazzi sono felici. Per noi il campionato è già vinto».

A garantire massimo impegno verso il sogno della Polisportiva c’è anche il sindaco Maurizio Cadau: «Stiamo attendendo gli esiti di un bando regionale per avviare nuovi interventi tra illuminazione e parcheggi per accogliere al meglio la Polisportiva». Nel frattempo Cadau elogia «i volontari che si sono spesi nelle pulizie con gli operai comunali. Un nobile gesto».

