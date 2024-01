«Ariston, al mio segnale scatena l’inferno!» 

A Sanremo era già stato nel 2001, ospite del Festival di Raffaella Carrà con la sua band rock 30 Odd Foot of Grunts, sull'onda del successo del film “Il Gladiatore”, che gli è valso l'Oscar come miglior attore protagonista. Ora Russell Crowe torna all'Ariston, nella serata di giovedì 8 febbraio, con la band Indoor Garden Party di cui è voce e chitarra e con cui si è esibito lo scorso giugno anche in Italia.

L'annuncio di Amadeus arriva di buon mattino, in videochiamata con Fiorello per il ritorno in onda di “Viva Rai2!”: «Crowe verrà a suonare, sapete che è molto amato nel mondo per il blues. Sta girando un film in Australia: pensate, finisce di girare il 6 febbraio, il 7 viene a Sanremo e l'8 è in onda su Rai1». Gli fa eco lo showoman: «E tutto a sue spese! Ti pare che la Rai spende per Crowe?».

Lo stesso attore reinventatosi rocker, che nelle scorse settimane aveva rivelato il suo sogno di calcare di nuovo il palco dell'Ariston, conferma in un videomessaggio: «Ciao Amadeus, ciao Fiore, sono felicissimo dell'invito al Festival, non vedo l'ora di raggiungervi. Ho scoperto di essere di origini italiane, di Ascoli Piceno, c'è un legame di sangue. Ciao Italia, al mio segnale scatenate l'inferno»", conclude Crowe citando l'epica battuta del kolossal di Ridley Scott.

Si va così componendo il puzzle degli ospiti di Sanremo: Marco Mengoni, vincitore dell'ultima edizione con “Due Vite”, nella prima puntata di martedì 6 febbraio, di cui sarà anche co-conduttore; mercoledì 7 febbraio Giovanni Allevi, che tornerà ad esibirsi dal vivo dopo la malattia, e Giorgia. Giovedì 8 febbraio dopo Russell Crowe ecco anche Eros Ramazzotti; sabato 10 per la finale Roberto Bolle e Gigliola Cinquetti.

RIPRODUZIONE RISERVATA