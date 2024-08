Arisa a Gonnesa porta il pubblico sulle “Ali di Mattia” 

La dedica speciale alla fine del concerto e quella maglietta indossata per tutta la serata, mostrata davanti alle diverse migliaia di spettatori che hanno seguito il suo concerto a Gonnesa, in una piazza del Minatore super affollata. Arisa ha confermato che, oltre alle doti canore, ha anche un cuore grande.

«Dedico questa canzone a Mattia e al suo papà», ha detto alla fine del concerto, subito dopo aver cantato “La Notte”. Mattia è Mattia Marotta, il quindicenne di Carbonia che due anni fa si è tolto la vita. I suoi genitori hanno fondato “Le Ali di Mattia”, un’associazione di volontariato per dire no al bullismo e offrire sostegno agli adolescenti, coinvolgendoli in progetti e attività tutti per loro. Prima del concerto il papà di Mattia, con un gruppo di volontari, ha incontrato Arisa e le ha consegnato la maglietta con la scritta “Le ali di Mattia”, raccontandole la missione dell’associazione. L’artista ha preso a cuore la storia ed è salita sul palco indossando la maglietta, che ha tenuto per tutta la serata. Fino alla dedica speciale. Un gesto che ha fatto emozionare e che l’associazione ha sottolineato sui social. «Ringraziamo il Comune di Gonnesa e il consigliere Domenico Usai per l’accoglienza e la splendida Arisa per la stupenda donna che ha dimostrato di essere, oltre che straordinaria artista - scrivono - l’aver indossato la nostra maglia e aver salutato Mattia ci ha commosso, solo chi è dotato di tale empatia avrebbe potuto farlo».

