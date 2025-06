Arianna Pintus e gli antichi fili di bisso 

A pochi passi dalla Tour Eiffel, sul lungosenna, c’è il musée du Quai Branly, voluto da Jacques Chirac, che accoglie i capolavori dell’arte primitiva e delle civiltà dell’Africa, dell’Oceania e delle Americhe. Sino al 6 luglio ospita la mostra “Au fil de l’or - L’art de se vetir de l’Orient au Soleil -Levant”, uno degli eventi di maggior richiamo di questa stagione culturale parigina, che, oltre a dare lustro ai favolosi abiti in oro dell’artista cinese Guo Pei, dedica una significativa sezione all’antica arte della tessitura in Sardegna e in particolare alla storia dei tesori realizzati con il bisso, fibra naturale estratta dalla Pinna Nobilis, mollusco, ormai a rischio di estinzione, che vive nel Mediterraneo. Chiara Vigo, di Sant’Antioco, ha avuto il grande merito di custodire e far conoscere la cultura del bisso, i segreti e le tecniche di lavorazione. Un museo, da lei creato, testimonia il valore di un patrimonio immenso.

Le splendide trame

Nel segno della continuità, altre tessitrici percorrono questa strada. La mostra di Parigi rende omaggio anche al lavoro di Arianna Pintus, ai suoi fili, i fili di Arianna, che si ricompongono, grazie a una straordinaria manualità, in splendide trame. Il pubblico osserva con ammirazione il video che mostra le diverse fasi dell’attività della giovane tessitrice originaria di Carbonia. È una delle sezioni che suscitano il maggior interesse dei numerosi visitatori. Arianna Pintus spiega «di aver cominciato a tessere e a lavorare il bisso nel 2007. Non è stato un processo immediato. Perché si tratta di una lavorazione molto complessa. Dopo qualche anno si è posto il problema della reperibilità della materia prima. Ho dovuto superare questo ostacolo. Ho cominciato a studiare e ho scoperto che al di fuori del nostro mare esistono molluschi che hanno un bisso identico a quello estratto dalla Pinna Nobilis. Ho scoperto che questo bisso, estratto da un mollusco denominato Actina pectinata, in Asia viene scartato, buttato via. Mi sono subito resa conto che non c’era differenza. Dal 2017 ho ripreso a lavorare il bisso dopo una pausa di alcuni anni. La mia intenzione è tenere viva questa tradizione».

Nel “medau”

Tra le abitazioni di un antico “medau” nelle campagne di San Giovanni Suergiu è nato il laboratorio di tessitura di Arianna che accoglie chiunque voglia conoscere le antiche tecniche di lavorazione delle fibre naturali. «Realizzo lavori», chiarisce, «che sono una testimonianza e un lascito, un dono per la collettività perché non li realizzo per la vendita. Il mio obiettivo è quello di salvaguardare i gesti di questo sapere per poterlo tramandare. Mi occupo di insegnare tessitura e filatura di fibre naturali come la lana e il lino. C’è una sequenza da seguire: solo dopo aver imparato la lavorazione di queste fibre si passa al bisso. È opportuno cominciare il percorso didattico con materiali più umili. Utilizzo telai tradizionali. Il più antico risale alla fine dell’Ottocento. Organizzo laboratori ed esperienze personalizzate per scoprire come nasce un filo di lino. Posso raccontare tutta la storia, dal seme al tessuto, mostrare le fasi della lavorazione e come si utilizza un telaio. Accolgo chiunque sia interessato a scoprire questo mondo. Maria Lai è fonte di ispirazione, punto di riferimento costante per la sua visione artistica». Un anno fa da Parigi, Arianna Pintus ha ricevuto la telefonata delle curatrici della mostra “Au fil de l’or”, Hana Al Banna-Chidiac e Magali An Berthon: «Per me è un grande onore rappresentare la mia terra al musée du Quai Branly. Sono felice».

