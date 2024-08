Arianna Meloni si difende 

«Nessuno scontro» e nessuna operazione «telefonata», «nessuna regia». Solo un reazione a un «metodo» che «lascia increduli». A parlare questa volta, in una conversazione con alcuni giornali, è l’interessata, Arianna Meloni, oggetto in questi giorni prima di un editoriale del Giornale che adombrava il rischio di una inchiesta per la partita delle nomine governative e poi della difesa a spada tratta della sorella premier, Giorgia Meloni, e di tutto il suo partito. Intanto il fronte si allarga, con FdI che dà addosso alla sinistra e «ai giornali di sinistra», silenti di fronte a notizie di stampa (vicina alla destra) che puntano il dito sui compensi dei cronisti di Fanpage o su quelli, milionari, dei vertici di Stellantis a fronte di operai degli stabilimenti da mesi in cassa integrazione. E dopo l’uscita di domenica, che ha «indignato» la magistratura, come dice il presidente dell’Anm Giuseppe Santalucia (si alimentano «bufale» per «intimidirci e isolarci»), la premier si è richiusa nel silenzio nel riposo della masseria di Ceglie Messapica dove potrebbe rimanere fino al weekend.

