Arianna Meloni: «Possiamo fare il miracolo alle Regionali»  

Fratelli d’Italia e il centrodestra si lanciano nella corsa verso le Regionali. A partire dalla costa romagnola, dove Arianna Meloni, capo segreteria politica di FdI, dà il via al suo tour elettorale. Dopo l’intervento alla festa di Lido degli Estensi, è il momento del pranzo con i militanti al Grand Hotel di Cesenatico. Ad attenderla, circa 300 sostenitori. E lei, accanto alla candidata civica Elena Ugolini, fa arrivare il suo sostegno a tutta la comunità locale del partito coinvolta nel forcing elettorale. «Se andiamo casa per casa e raccontiamo la nostra storia e quello che stiamo facendo, in Emilia-Romagna il miracolo si può fare». Poco dopo il suo intervento, i responsabili dei partiti di centrodestra annunciano un «accordo politico nazionale» con Alternativa Popolare di Stefano Bandecchi, sindaco di Terni. Si allarga così il perimetro della coalizione di centrodestra, che nelle tre Regioni al voto parte da un vantaggio di due a uno. E la sorella della premier, scelta da FdI come “frontwoman”, non lascerà nessun territorio fuori dall’agenda. «Farò un po’ di campagna e sarò anche in Liguria».

