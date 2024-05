Arianna Meloni in Sardegna 

«Il premierato è a vantaggio degli italiani: è un modo per ricollegare gli elettori alla politica, perché il popolo è sovrano». Ha parlato anche della «riforma delle riforme» Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica di FdI e sorella della premier, alla presentazione a Cagliari del candidato sardo alle Europee, Salvatore Deidda, della nuova campagna di tesseramento e dei candidati Fdl alle prossime elezioni comunali di Cagliari. «Ora dobbiamo portare il modello italiano anche in Europa - ha detto – l'Europa faccia l'Europa, gli Stati devono fare gli Stati. L'Europa non si perda nelle ideologie green, non possiamo mortificare i nostri prodotti e le nostre aziende». C’è spazio per uno sguardo al passato. «Abbiamo iniziato a fare politica in anni difficili in un quartiere difficile. Il PdL non è stata la casa che avremmo voluto. E allora abbiamo creato una nuova casa. All'inizio ci davano all'1,2 per cento: oggi governiamo la nazione». Il futuro? «Ora comincia la parte più dura, ma il potere non ci cambierà. Siamo lungimiranti: l'occupazione, soprattutto quella femminile, è esplosa. Anche sulla natalità il governo ha messo in piedi politiche che guardano lontano».

