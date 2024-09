Arianna Meloni, da Boccia un nuovo siluro 

Maria Rosaria Boccia non molla la presa su Arianna Meloni, alimentando così i sospetti che il vero bersaglio possa andare oltre l'ex ministro Gennaro Sangiuliano. L'imprenditrice, dopo le rivelazioni di Bianca Berlinguer da lei solo parzialmente smentite, torna a parlare della presunta telefonata tra Sangiuliano e la sorella della premier, che a suo dire potrebbe essere alla base della decisione di stoppare la sua nomina a consigliere del ministero.

L’esternazione

«La domanda è sempre la stessa», scrive Boccia su Instagram: «Come è stato possibile che un decreto di nomina sia stato strappato senza lasciare traccia? E qual è il motivo? Un capriccio della moglie di Sangiuliano? Incompatibilità di curriculum? (Il ministro al TG1 ha detto di no). Un conflitto di interesse con la mia azienda? (Se così fosse, anche tutti gli altri consiglieri avrebbero un conflitto). È avvenuto dopo il dialogo con Arianna Meloni? (Il ministro mi chiamò subito dopo e mi chiese di vederci per raccontarmi il contenuto della conversazione)».

Nel nuovo post, dunque, Boccia, confutando le prime tesi, sembra accreditare quest'ultima ipotesi, aggiungendo un particolare in più, che lascerebbe pensare al fatto che sia a conoscenza del contenuto di quella conversazione e che aspetti il momento giusto per rivelarlo, forse in una nuova comparsata televisiva. Secondo le indiscrezioni, l'accusa potrebbe riferirsi a un intervento di Arianna Meloni per sconsigliare di procedere con la nomina di Boccia, che era già nota negli ambienti di Fratelli d'Italia ed era ritenuta inaffidabile.

Comunque sia, un'altra donna finisce nel mirino, dopo la moglie dell'ex ministro che in una conversazione con il marito, ascoltata al telefono dall'imprenditrice, avrebbe spinto per lo stop alla nomina. In quel dialogo, secondo Boccia, ci sarebbe anche la testimonianza che lei non aveva una relazione con Sangiuliano, come da lui affermato. Da qui tutte le indiscrezioni sul fatto che altre donne e altri politici possano essere coinvolti e sull'esistenza di foto compromettenti nei cassetti di qualche redazione, che metterebbero ulteriormente in fibrillazione i palazzi del potere.

FdI contro Berlinguer

Il partito della premier mantiene il silenzio, ma il deputato Luca Sbardella attacca Bianca Berlinguer: «Dopo aver incassato dalla Boccia un imbarazzantissimo forfait ha provato a trascinare nel battibecco un soggetto terzo, come Arianna Meloni. Finendo con l'essere smentita dalla stessa Boccia». Quest'ultima, intanto, attacca la stampa perché - sostiene - si occupa della sua vita privata spostando «l'attenzione dalla verità su un decreto stracciato». E pubblica i documenti che dimostrano l'esistenza dei suoi incarichi universitari, dopo che la Federico II di Napoli ha smentito che sia titolare di alcuna cattedra, a differenza di quanto riportato sul suo account Linkedin, che ora non risulta più consultabile. Anche l'Università Vanvitelli smentisce che sia docente, spiegando che ha realizzato solo un "intervento a titolo gratuito».

Nel frattempo, Sangiuliano, rientrato in Rai, ha avuto in assegnazione provvisoria una stanza nella sede di Rai Vaticano a Borgo Sant'Angelo. L'ex direttore del Tg2 smaltire le ferie arretrate in attesa di conoscere il futuro incarico: si parla della guida di una testata, della direzione generale della Tv di San Marino o del Centro Studi.

